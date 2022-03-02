2020-21 sezonunda yaz transfer döneminin son günlerinde Leicester City’den Beşiktaş’ın kadrosuna kiralık olarak katılan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın şampiyon tamamladığı sezona büyük bir katkı sundu.

Cezayirli futbolcu, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci bölümünde ortaya koyduğu futbolla büyük bir alkış aldı.

Kritik anlarda sahneye çıkan Ghezzal, Beşiktaş adına çok önemli goller ve asistler yaparak takımın en önemli parçalarından birisi oldu.

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi olan Cezayirli futbolcu, 3 milyon euro karşılığından Premier Lig ekibinden satın alındı.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon o kadar iyi bir performans ortaya koydu ki bu sezonki formundan dolayı kimi zaman eleştirilen futbolculardan birisi oldu.

Ghezzal’in bu sezon şu ana kadarki performansı nasıl?

Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu bu sezon şu ana kadar toplam 31 maçta sahaya çıktı.

24 kez Süper Lig, 2 defa Türkiye Kupası maçlarında sahne alan Ghezzal, 5 kere de Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansı buldu.

Şu ana kadar oynadığı maçlarda 4 gol atıp 2 asist katkısında bulunan 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonki performansını aratıyor.

Cezayirlinin geçtiğimiz sezonki performansı

Rachid Ghezzal, transfer olduğu ilk sezon Beşiktaş formasını toplamda 35 maçta giydi.

29 yaşında futbolcu; geçtiğimiz sezon, bu sezona göre sadece 4 maç daha fazla oynayarak 8 gol atmayı başardı.

Ghezzal, 18 de asist yaparak takımına büyük bir fayda sağlarken kendi kariyer rekorunu da kırdı.

Oynadığı dakikalarda gol ve asistlerinin yanı sıra mücadele içerisindeki oyun aklıyla da sivrilen bir oyuncu olarak dikkat çekti.

AA

2020-21 sezonu bittiğinde, Rachid Ghezzal’e yönelik akıllarda kalan bir diğer önemli an ise Cezayirli futbolcunun evraklarının yetişmesi için motosiklet ile TFF'ye götürülmesiydi.

Ghezzal'in şampiyonluğa katkısı o kadar fazlaydı ki onu taşıyan motosikletin, Beşiktaş'ın müzesine konulması bile gündeme geldi.

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