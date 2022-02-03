Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes: "Çok farklı duygular yaşadım"

Kış transfer döneminde Türkiye'nin en fazla konuştuğu isim, kuşkusuz Gedson Fernandes'ten başkası değildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı, bir anda Beşiktaş'ın devreye girmesiyle siyah-beyazlı kulübe bonservisiyle birlikte transfer oldu. Ardından da hızlıca Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Rize'de takıma katılacak olan Portekizli futbolcu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

TRT Spor'a konuşan Benfica'nın eski yıldızı, transfer sürecin şu sözlerle anlattı:

"Burada olduğum için mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce de Türkiye'de yaşamıştım. Çayı seviyorum ve uçakta tekrar onu tadabilme imkânım oldu. Mutluyum.

"Diğer takımlardan da gelen teklifler oldu ama şu anda tekliflerin önemi yok. Şu anda Rizespor'un oyuncusuyum ve elimden geleni yapacağım."

Fernandes, bireysel performansın önüne takımın menfaaetini koyduğunu da sözlerine ekledi.

"Rizespor'a bireysel hedefler için değil, takıma yardımcı olabilmek için geldim

"Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Gelecek planlarımla ilgili daha ilerisini, daha sonra düşüneceğim.

"Rize'ye, elimden gelenin en iyisini yapmaya gidiyorum. Rizespor formasını çok beğendim. Renkleri çok güzel. Umarım bana ve takıma şans getirir."

Gedson Fernandes'i ne bekliyor?

İstanbul'dan Rize'ye gidecek olan 23 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor'un Adana Demirspor ile pazar günü oynayacağı maçın kadrosunda yer alabilir.

Karadeniz temsilcisi, Adana Demirspor maçının ardından 11 Şubat'ta Altay deplasmanına gidecek.

Çaykur Rizespor, Fernandes'in takıma katkısıyla Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmayı umacak.

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