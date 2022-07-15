Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un satın alma opisyonu var mı? Opsiyon ücreti ne kadar?

Ceyhun Kazancı, Weghorst transferine değinirken oyuncunun satın alam opsiyonunu da açıkladı.

Sezona Valerien Ismael yönetiminde iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Beşiktaş, şu ana kadar önemli isimlere imza attırdı.

Cenk Tosun, bedelsiz olarak yuvaya döndü. Stoper hattı Wolverhampton'dan Roman Saiss ile güçlendirildi. Ayrıca Kasımpaşa'da sezonun ikinci yarısında harika bir performans gösteren Jackson Muleka'nın bonservisi Standard Liege'den alındı.

Öte yandan şu ana kadar transfer döneminde Beşiktaş taraftarlarını en çok heyecanlandıran isim ise Burnley'den kiralanan Hollandalı santrafor Wout Weghorst oldu.

Peki; Wout Weghorst'un satın alma opsiyonu var mı, opsiyon ücreti ne kadar? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Ne söylendi?

Beşiktaş'ın Avusturya kampında basın mensuplarının soruarını yanıtlayan siyah beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Weghorst transferine değinirken oyuncunun satın alam opsiyonunu da açıkladı.

"Weghorst transferi uzun sürdü. Hem kulübü hem kendisiyle görüşmeler yaptık. Weghorst ile ilk temas nisan ayındaydı. Sözleşmesinde 'Burnley küme düşerse 5 büyük lige ücretsiz kiralama var' diye bir madde vardı. 5 büyük ligin genişletilebilir olduğunu biliyorduk.

"Oyuncu istekli olduktan sonra son hafta maçlarını heyecanla izledik. Çünkü kümede kalma mücadelesi vardı. Burnley küme düştü, o süreç yakından takip ettiğimiz İstanbul ve kulüple alakalı her bilgiyi verdiğimiz bir süreç oldu. İki tarafın emin olması süreciydi.

"Weghorst, Beşiktaş'ın büyüklüğünü, Türkiye liginin önemini, Beşiktaş'ın gelişimine nasıl fayda sağlayacağını, dünya kupası öncesi milli takımın parçası olması açısından Beşiktaş'ın önemini anladı.

"10 milyon Euro'luk opsiyon var ama oyuncu mutlu olduğu ve kalmak istediği zaman kulüplere baskı yapabiliyorsunuz. Burnley'in Premier Lig'e çıkıp çıkamayacağı transferde belirleyici olur. Premier Lig'e çıkarlarsa bütçe olarak rahatlayacaklar.

Aksi olursa ligde daha uygun bir fırsat yakalayacağımız kanaatindeyim. Önce her iki taraf mutlu olsun, oyuncu kalmak istesin çözüm bulunur. İlerleyen aylarda zaten o aksiyonlar alınmaya başlanır."

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