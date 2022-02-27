Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oldu. Siyah beyazlı ekip karşılaşmayı Ghezzal ve Batshuayi'nin (2) golü ile 3-2 kazandı.

Beşiktaş'ın kilit isimlerinden Josef de Souza ise karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle ilk 11'de başlayamadı.

Önder Karaveli, Brezilyalı yıldızı 57. dakikada sakatlanan Necip Uysal'ın yerine oyuna aldı. Öte yandan maç sonu Josef de Souza'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise merak uyandırdı.

Ne yaşandı?

Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zor günler geçirdiğini söyledi:

"Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin.

"Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz."

Josef neden böyle bir paylaşım yaptı?

NTVSpor'da yer alan bilgiye göre; Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusunun ailesinde birtakım sağlık sorunları yaşanıyor.

Bu yüzden zor günler geçirdiğini söyleyen Josef de Souza'ya taraftarlardan da destek mesajları geldi.

Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere birçok taraftar, Josef de Souza'nın ailesindeki sorunun bir an önce çözülmesini dilediğini iletti.

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