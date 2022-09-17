Siyah-beyazlı taraftarlar, Cezayirli yıldızının dönüşünü bekliyor.

Geçen hafta Başakşehir karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, yedinci hafta mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılarda en fazla merak edilen konulardan biri ise Rachid Ghezzal'ın sakatlık durumu.

Beşiktaşlı taraftarlar, dört maçtır forma giyemeyen yıldız oyuncunun geri dönmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçında forma giyebilecek mi?

İkinci hafta Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Ghezzal'ın İstanbulspor maçında oynayamayacağı öğrenildi.

Tecrübeli sağ kanadın, millî aranın ardından Fenerbahçe derbisine hazır olacağı gelen bilgiler arasında.

Valerien Ismael, Ghezzal'ın dönüşünün ardından hücum bölgesini yeniden şekillendirecek.

2022-23 sezonunda iki maça çıkan Ghezzal, iki gol bir asist yaptı. Sezona iyi başlayan yıldız futbolcu, Alanyaspor maçında sakatlık yaşadı ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.