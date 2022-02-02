Türk futbolunda son yılların en ilginç transfer hikayelerinden biri en sonunda resmiyet kazandı.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, geçen sezon devre arasında kiralık olarak katıldığı Galatasaray'da sergilediği performansla Süper Lig'de iz bırakan Gedson Fernandes'in bonservisini alırken, oyuncuyu Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Hoş Geldin Gedson Fernandes :)) pic.twitter.com/dxnn3wlP87 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 2, 2022

Adı Galatasaray ile de anılan ancak siyah-beyazlı takıma imza atan Fernandes, uçakta Rizespor formasıyla poz verirken sosyal medyadaki Galatasaraylı taraftarların büyük bir bölümü Burak Elmas yönetimine tepki gösterdi.

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan da sarı-kırmızılı takımın yönetimini istifaya davet etti.

Art niyetle bize saldırmaya çalışanlara; 23.01.2022 yani 10 gün önce yayınladığımız bildiri.



Fikrimiz değişmedi…



BİRLİKTE HİÇBİR ŞEYİ BAŞARAMADINIZ!



BAŞARAMAYACAKSINIZ!



Daha Yüksek Sesle Yönetim İstifa!#ultrAslan https://t.co/zQP92OOIS2 — ultrAslan (@ultrAslan) February 2, 2022

Borsaya bildirildi

Beşiktaş Portekizli futbolcu ile görüşmelerin başlandığını borsaya bildirirken, resmi açıklama gelmese de Beşiktaş'ın yeni futbolcusu olan Fernandes sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinin formasını giyecek.

Gedson Carvalho Fernandes’in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı



🔗 https://t.co/6qOnBdLLVH pic.twitter.com/05PO50aj2T — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2022

23 yaşındaki oyuncunun Rizespor'un kümede kalma mücadelesine oldukça önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Bu sezon Benfica formasıyla üç lig maçına çıkan ve toplam 50 dakika süre Alan Fernandes, Portekiz ekibinin geniş rotasyonunda şans bulmakta zorlanmıştı.

Jose Mourinho döneminde Tottenham'a kiralanan Fernandes, İngiliz ekibinde bekleneni veremeyince geçtiğimiz sezonu Galatasaray forması altında tamamlamıştı.

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