Beşiktaş'ın başkan adayı Fuat Çimen'den 135 milyon dolarlık sponsorluk ve Mario Gomez müjdesi

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu adaylarıyla birlikte Siyah Beyaz Düşünce Platformunun düzenlediği organizasyonda gerçekleştirmek istediği projeleri açıkladı.

Şişli Tiyatrosu’nda düzenlenen toplantıda göreve gelmesi halinde radikal değişiklikler yapacaklarının sinyallerini veren Çimen dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

Beşiktaş'ın mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Çimen, dijital varlıklara yönelik bir adım attıklarını belirtti:

"Birçok büyük Avrupa kulübü coin, taraftar token ve NFT gibi dijital varlıklarla büyük bir gelir elde ediyor. Biz de uluslararası bir dijital varlık firması ile NFT hariç 135 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardık. Söz konusu firmayla 6 Mayıs 2022 Cuma günü bir gizlilik anlaşması imzaladık"

Etkinlikle dikkat çeken bir diğer detay ise yönetim kurulu adaylarından Ercüment Meriç Öztürk'ün sportif direktörlük görevine ilişkin sözleriydi.

"Sportif direktörlük için Mario Gomez ile görüştük. Michael Reschke ve Frankfurt'ta görev alan Ben Manga gibi isimlerle de temas kurduk. Tamamen profesyonel bir futbol yönetimine ihtiyacımız var. Guti, Gomez, Amokachi, Ferdinand, Pepe, Zago gibi dünya çapında şöhret ve tecrübeye sahip eski oyuncularımızın da tecrübelerinden yararlanacağız"

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