Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Wout Weghorst ne zaman İstanbul'a gelecek?

Beşiktaş, Hollandalı santrforu kadrosuna katmak üzere.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, uzun süredir Burnley'nin santrforu Wout Weghorst'un peşinde. Kartal'ın, Premier Lig ekibiyle bu transfer için anlaştığı biliniyor.

Kartal, Burnley'e düşük bir kiralık ücreti ödeyerek futbolcuyu bir yıllığına kiralayacak.

Weghorst ne zaman İstanbul'a gelecek?

Son süreçte Beşiktaş’ın, Ada kulübünden sözleşmeye satın alma opsiyonu eklenmesi için talepte bulunduğu ve bu konuda pazarlıkların devam ettiği bildirildi.

Yönetimin, Burnley’le bu rakam konusunda ortak bir noktada buluşması sonrasında Weghorst, İstanbul’a gelecek ve Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Transferin, saatler içerisinde bitmesi bekleniyor.

Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili ne söyledi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk olarak forvet transferini bitirmek istediklerini söylemişti. Çebi, geçtiğimiz günlerde önce yaptığı açıklamada şu yorumu yapmıştı:

"Wout Weghorst transferinin çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor, şu anda kulübüyle uğraşıyoruz.

"Muleka da listemizdeki isimlerden bir tanesi ama Weghorst şu anda daha önde ve önceliğimiz onda."

Daha fazlası için