Beşiktaş'ın ameliyat olma kararı alan yıldızı Josef de Souza sahalara ne zaman dönecek?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta moraller, Josef de Souza'nın sakatlık haberiyle bozuldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Fransız teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'dan gelen haberle üzüldü. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Souza'nın MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptandığı ve konservatif tedaviye başlandığı ancak reaksiyonun bu tedaviye yanıt vermemesi nedeniyle yıldız ismin menisküs ameliyatı olacağı açıklandı.

Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



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20 Temmuz'da cerrahi bir operasyon geçirecek olan Souza'nın sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmazken, yıldız ismin sahalardan yaklaşık 2.5 ay uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu hesapta olmayan gelişmenin ardından transfer döneminin geri kalan bölümünde kadrosunu farklı bir isimle takviye edip etmeyeceği ise şu an için henüz netlik kazanmadı.

Kadronun en istikrarlı isimlerindendi

Merkez orta saha rotasyonu Souza'nın yanı sıra Salih Uçan, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Emirhan İlkhan, Gedson Fernandes'ten oluşan Beşiktaş ligdeki ilk maçında 7 Ağustos'ta Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olan siyah-beyazlılar, oynadığı üç hazırlık maçından iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrılmıştı.

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Beşiktaş'a transfer olduğu 2020-2021 sezonundan bu yana takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Josef de Souza, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maçta forma giyerken, beş kez gol sevinci yaşamıştı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde iki kupayla kapadığı 2020-2021 sezonunun kahramanlarından olan 33 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz bir şekilde transfer edilmişti.

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