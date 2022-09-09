22 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekibe duyduğu hayranlığın altını çizdi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer rekabetinin yaşanmasına da neden oldu.

İmza töreninde konuşan Talha, siyah-beyazlı ekibe katıldığı için mutlu olduğunu vurgularken neden Beşiktaş'ı seçtiğine de açıklık getirdi.

Ne söylendi?

Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük camiaya katıldığım için çok mutluyum. Adım Beşiktaş’la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum.

"Bu süreç mutlu sonla tamamlandığı için iki kulübe de teşekkür ediyorum. Transferimde emekleri olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Ceyhun Kazancı’ya ve eski kulübümün başkanı Murat Sancak’a teşekkür ediyorum.

"Umarım Beşiktaş formasıyla başarılı sezonlar geçiririm. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim.

"Kaliteli bir kadroya dahil olduğumu biliyorum. Beşiktaş taraftarı önünde oynayacak olmanın verdiği sorumluluğun farkındayım.

"Beklentileri karşılayabileceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Umarım Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim."

AA



22 yaşındaki oyuncu, "Hocamızın ağır antrenmanlar yaptırdığını sosyal medyadan takip ediyordum. Kendimi tempolu, coşkulu oyun sistemine uygun buluyorum.

"Hocanın oyun sistemi ve taraftarlarımızın yarattığı atmosferle sahada hırslı bir şekilde oynamamak için hiçbir neden yok.

"Kaliteli oyuncularımız var. Sahaya hırsımızı yansıttığımız zaman, rahat bir şekilde ligi şampiyon tamamlayabileceğimizi düşünüyorum.

"17 yaşındayken Beşiktaş deplasmanına geldim ve o gün, Türkiye’nin en büyük taraftar topluluğuna Beşiktaş’ın sahip olduğunu anladım.

"Bu taraftarın önünde oynayabilmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu tadacağım için çok mutluyum.

"Umarım kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olabilirim. Taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" diyerek Beşiktaş'ta oynama arzusunu yineledi.

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