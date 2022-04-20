Beşiktaş'ın 2022'deki seçimi ne zaman? Ahmet Nur Çebi yeniden aday olacak mı? Diğer adaylar kimler?

Son şampiyon Beşiktaş, 2021-22 sezonu kupasız tamamlamak üzere ve camia yazın, seçim sürecine hazırlanıyor.

Kartal, 2022'nin mayıs ayında Olağan Genel Kurul'a gidecek ve yeni başkan belli olacak.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, ocak ayında yaptığı açıklamada aday olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Mayıs ayında aday olacağım. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim.

Başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu eden herkesin, aday olmasını istirham ediyorum.

Bu, Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir."

Başka bir aday var mı?

Ahmet Nur Çebi ile birlikte Fuat Çimen de başkanlık adaylığını açıkladı. Mart ayında adaylığını duyuran Çimen, Valerien Ismael ile mevcut yönetimin anlaşmasını eleştirerek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisinden sonraki dönemi de planladığını ifade etti.

Çimen, seçilmeleri halinde açık ve şeffaf bir Beşiktaş sunacaklarını söyledi.

Daha fazlası için:

Tanju Çolak'tan yıllar sonra gelen itiraf

Guardiola'dan Haaland açıklaması

Klopp'tan Thiago'ya büyük övgü