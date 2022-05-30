Beşiktaş'ın 2022-23 sezonundaki santrforu kim olacak? Adaylar kimler?

Hücum hattına iki forvet kazandırmak isteyen siyah-beyazlıların transfer listesinde hangi isimler var?

Beşiktaş, 2022/23 sezonu hazırlıklarına şimdiden başladı ve başkanlık seçimlerinin ardından yöneticiler yeni transferler için kolları sıvadı.

Takıma Chelsea'den kiralık olarak katılan Michy Batshuayi'nin vedası ve Cyle Larin'in sözleşmesinin sona ermesiyle forvet hattında eli daralan siyah-beyazlılarda ilk iş takıma bir golcü kazandırmak olacak.

Peki Beşiktaş'ın santrfor listesinde hangi isimler var? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Beşiktaş'ın santrfor adayları kimler?

Beşiktaş'ın forvet hattına iki, sol kanada bir ve stopere iki isim transfer edeceği iddia ediliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda santrfor adayları şu şekilde:

Alexander Sörloth

Bas Dost

Jordy Caicedo

Alexander Sörloth

Üç oyuncu arasında Beşiktaş'ın listesinde öne çıkan aday Alexander Sörloth.

2019/20 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor formasını terleten Sörloth, Süper Lig'i yakından tanıyor. Norveçli oyuncu, o dönem Trabzonspor formasıyla çıktığı 49 karşılaşmada 33 gol, 10 asist kaydederek 43 gole direkt etki yaptı.

Trabzon'daki kiralık döneminin ardından RB Leipzig'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde 42 maçta 9 gol, 6 asistlik performansla oynadı.

2021/22 sezonunu kiralık olarak Real Sociedad'da geçiren Sörloth'un İspanya serüveni istediği gibi gitmedi, toplamda 44 maça çıkan oyuncu, 8 gol, 1 asist kaydetti.

Bas Dost

Geçen sezon ara transfer döneminde E. Frankfurt'tan Club Brugge'e transfer olan Bas Dost, Belçika ekibinde bu sezon 35 maçta 14 gol attı. Hollandalı golcü, 2020/21 sezonunu toplamda çıktığı 35 karşılaşmada kaydettiği 15 gol, 6 asist ile kapatmıştı.

Jordy Caicedo

Geçen yıl Şubat ayında Brezilya ekibi Vitoria'dan CSKA Sofia'ya transfer olan Jordy Caicedo, 2020/21'de 19 maçta 10 gollük performansla oynamıştı. 24 yaşındaki golcü bu sezonu ise 46 maç, 22 gol ile kapattı.

Öte yandan Beşiktaş'ın sözleşmesi sona eren Cyle Larin'i de elinde tutmak istediği iddia ediliyor. Siyah-beyazlıların yıllık 2 milyon euro isteyen Kanadalı oyuncuya, 1.7 milyon euro teklif ettiği söyleniyor.

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