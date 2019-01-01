Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u mağlup etti: 2-1

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde özel maçta karşılaştığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, 2019/2020 sezonu öncesinde ilk hazırlık karşılaşmasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlı ekibin yeni teknik patronu Abdullah Avcı, ağırlıklı olarak as oyunculardan oluşan bir ilk 11 görevlendirdi:

43. dakikada Güven Yalçın, bulduğu pozisyonu değerlendirerek gol perdesini açtı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi: 1-0

İlk 45 dakika da 1-0 siyah beyazlıların üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Abdullah Avcı tam 8 değişiklikle başladı. Tecrübeli çalıştırıcı bu sefer çoğunluğu genç oyunculardan kurulu bir kadro sahaya sürdü.

47. dakikada Pendikspor, Ozan Papaker ile bir gol buldu ve skora denge getirdi: 1-1

Dakikalar 50'yi gösterirken 3 değişiklik daha yapan Abdullah Avcı, maça başladığı kadroyu tamamen değiştirmiş oldu.

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Son bölüme kadar aradığı golü bulamayan Beşiktaş, üstünlüğü 80. dakikada yakaladı. Orkan Çınar, kaydettiği gol ile siyah beyazlı ekibi Pendikspor karşısında 2-1 öne taşıdı.

Karşılaşmanın son bölümünde başka gol olmayınca siyah beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.