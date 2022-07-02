Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, Kartal'a veda etti
Cenk Tosun’u kadrosuna kattığını duyuran Beşiktaş, bu transferden birkaç saat sonra ise bir ayrılık yaşadı. Kartal’ın golcüsü Cyle Larin, siyah-beyazlı kulübe veda etti.
Kanadalı futbolcunun sözleşmesi bu yaz sona ermişti ve kontrat uzatılmadı.
Cyle Larin ne söyledi?
Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Larin, şu açıklamayı yaptı:
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“Beraber birçok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu.
"Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum."
Cyle Larin'in Beşiktaş kariyeri
27 yaşındaki forvet, siyah-beyazlı forma ile toplamda 109 maça çıktı. Larin, söz konusu 109 mücadelede rakip filelere 39 gol atmayı başardı.
Kanadalı oyuncu, bu maçlarda dokuz kez de asist yaptı.
Larin, Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda 19 gol altı asist ile önemli bir paya sahipti.
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