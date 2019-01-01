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Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Pepe, Porto ile 2021 yılına dek sözleşme imzaladı

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Getty Images
Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, 2007 yılında ayrıldığı Porto'ya geri döndü.

Pepe, Porto ile 2021 yılına dek sözleşme imzaladı.

2018 yılında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan ve siyah beyazlı forma ile 1.5 sezon forma giydikten sonra sözleşmesini fesheden Pepe, Porto ile anlaştı.

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Portekiz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

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