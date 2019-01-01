Beşiktaş

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun yeni takımı belli oldu

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Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki sol bek oyuncusu Adriano, Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile sözleşme imzaladı.

Brezilya ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın 34 yaşındaki sol beki Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilyalı sol bek, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 29 maça çıkıp 2 asist üretti.

Beşiktaş, Adriano'yu Temmuz 2016 yılında Barcelona’dan 2.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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