Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun yeni takımı belli oldu
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Brezilya ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın 34 yaşındaki sol beki Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Será que estamos bem de lateral?— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 23, 2019
BEM-VINDO! 🔴⚫️ pic.twitter.com/KJKb0KfhNG
Brezilyalı sol bek, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 29 maça çıkıp 2 asist üretti.
Beşiktaş, Adriano'yu Temmuz 2016 yılında Barcelona’dan 2.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.