Siyah-beyazlılar, genç yeteneğin kulüpte kalması için çalıştıklarını açıklarken 18 yaşındaki oyuncu zor bir süreçte olduğunu söylüyor.

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın transfer teklifi aldığını doğruladı ancak oyuncunun kulüpte kalması yönünde ısrarlı görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a imza atmasının ardından siyah-beyazlıların bir başka genç yeteneği Emirhan İlkhan'ın da Torino için takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Serie A ekibinin genç oyuncu için 4,5 milyon euro serbest kalma bedeli teklif ettiği söylenirken Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaş ne söyledi?

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada Emirhan İlkhan hakkında öne sürülen iddialara yanıt verildi: "Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur."

"Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir."

"Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir. Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz."

"Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş'a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz. Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park'a sezon açılış maçımıza bekliyoruz."

Emirhan İlkhan ne söyledi?

Emirhan İlkhan ise konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı:

"Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini istedim."

"Transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem Beşiktaş ve Türk futbolunu temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

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