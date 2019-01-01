Beşiktaş

Beşiktaş ile anlaşan Yevhen Konoplyanka'nın maliyeti belli oldu

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Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka'nın transferi konusunda Schalke 04 ile her türlü anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Yevhen Konoplyanka transferinde mutlu sona ulaştı.

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Sabah' tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde olan Konoplyanka ile anlaştığı ve kulübü Schalke 04 ile yürütülen görüşmelerde tarafların uzlaşma noktasına geldiği öğrenildi. Yapılan sıkı pazarlıklarda tarafların 3 milyon euro'da el sıkıştığı ve transferin bir iki gün içerisinde resmiyete döküleceği ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi beklenen 29 yaşındaki oyuncunun iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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