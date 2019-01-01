Beşiktaş ile anlaşan Yevhen Konoplyanka'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Yevhen Konoplyanka'nın transferi konusunda Schalke 04 ile her türlü anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Yevhen Konoplyanka transferinde mutlu sona ulaştı.

Sabah' tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde olan Konoplyanka ile anlaştığı ve kulübü 04 ile yürütülen görüşmelerde tarafların uzlaşma noktasına geldiği öğrenildi. Yapılan sıkı pazarlıklarda tarafların 3 milyon euro'da el sıkıştığı ve transferin bir iki gün içerisinde resmiyete döküleceği ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi beklenen 29 yaşındaki oyuncunun iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.