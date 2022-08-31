Beşiktaş ile adı geçen Elayis Tavşan kimdir? Elayis Tavşan nereli? Türk pasaportu var mı?

Siyah-beyazlıların hedefinde olduğu söylenen 21 yaşındaki oyuncu kim?

Beşiktaş'ın bir süredir, Elayis Tavşan ile ilgilendiği ve hücum hattına genç oyuncuyu takviye edeceği iddia ediliyor.

NEC Nijmegen forması giyen oyuncu için anlaşmanın tamamlandığı bile söyleniyor. Peki Elayis Tavşan kim, Türk pasaportu var mı?

Elayis Tavşan kimdir?

Elayis Tavşan, 30 Nisan 2001, Hollanda doğumlu. 1,83 boyundaki oyuncu, sağ kanat mevkinde oynuyor. Futbola Victoria 04 altyapısında başladı ve ardından Sparta Rotterdam altyapısının yolunu tuttu. 2019'da kiralık olarak Telstar'da forma giydi ve 2020 yaz transfer döneminde 200 bin euro karşılığında NEC Nijmegen'e transfer oldu.

Elayis Tavşan nereli?

Elayis Tavşan, Hollanda doğumlu ancak Türk ve Surinam asıllı.

Elayis Tavşan'ın Türk pasaportu var mı?

Hollanda U21 forması giyen Elayis Tavşan'ın Türk pasaportu var.