Beşiktaş ile adı anılan Maxim Choupo-Moting, PSG'nin Manchester United eşleşmesi hakkında konuştu

Sezon başında PSG'nin yolunu tutan, bugünlerde de adı Beşiktaş'la anılan Maxim Choupo-Moting, Şampiyonlar Ligi eşleşmesi hakkında konuştu.

Maxim Choupo-Moting, Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki yükselişinden çekinmiyor.

Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Choupo-Moting, RMC'ye açıklamalarda bulundu.

"Manchester United değişti. Ancak her takım antrenör değiştirdiğinde değişir."

"Takımda yeni bir mantalite olabilir ama biz yalnız kendimizi düşünmeliyiz ve kendimize inanmalıyız."

"Bizim herkesi yenebilecek kalitemiz var ama Manchester United maçı oldukça zor geçecek çünkü çok kaliteli futbolculardan kurulu iyi bir takım."