Beşiktaş, hazırlık maçında Helmond Sport'u yendi

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seylığlı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Quaresma, Babel ve Güven Yalçın ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarıda sahada Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Fatih Aksoy, Hutchinson, Medel, Lens, Marlon Bülent Üçüncü, Oğuzhan Aydoğan ve Larin 11'i ile yer aldı. Helmond Sport, karşılaşmanın 60. dakikasında 9 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi.

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İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, müsabakanın 66. dakikasında Larin'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Beş oyuncu kadroda yoktu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Loris Karius, Adriano, Mustafa Pektemek ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

Karşılaşmayı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve az sayıda Beşiktaş taraftarı izledi.