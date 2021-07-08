Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?

Sergen Yalçın ile tekrar anlaşan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'la yeni sözleşme imzalamıştı.

Yalçın yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını da sürdüren Beşiktaş, 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmaları İspanya’nın Alicante şehrine gidecek.

Beşiktaş, hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, İspanya'daki kamp sürecinde üç hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların karşılaşacağı takımlar ve oynayacağı maçların tarihleri ise şu şekilde:

27 Temmuz | Beşiktaş - Real Mallorca

31 Temmuz | Beşiktaş - Levante

4 Ağustos | Beşiktaş - Getafe

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La Nucia Stadyumu'nda oynanacak maçlar, İspanya yerel saatine göre 19.00'da başlayacak.