Beşiktaş, hazırlık kampında hangi takımlarla oynayacak?
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AA
Sergen Yalçın ile tekrar anlaşan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'la yeni sözleşme imzalamıştı.
Yalçın yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını da sürdüren Beşiktaş, 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmaları İspanya’nın Alicante şehrine gidecek.
Beşiktaş, hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, İspanya'daki kamp sürecinde üç hazırlık maçı oynayacak.
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Siyah-beyazlıların karşılaşacağı takımlar ve oynayacağı maçların tarihleri ise şu şekilde:
- 27 Temmuz | Beşiktaş - Real Mallorca
- 31 Temmuz | Beşiktaş - Levante
- 4 Ağustos | Beşiktaş - Getafe