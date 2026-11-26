Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva Avrupa Ligi maçında yerel polisin Türk taraftarlara müdahalesi tartışma yarattı. Karşılaşma yarım saatten fazla durdu.

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Gürcistan'ın Batum kentinde büyük kaos yaşandı. Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında tarafsız sahada oynanan Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçı, Batumi Arena tribünlerinde yaşananların ardından ilk yarının 25. dakikasında durdu. Karşılaşmaya 30 dakikadan uzun süre ara verildi.

Stadyum tribünlerinde adeta çatışma çıktı. Sky'a göre olaylar, Beşiktaş taraftarlarının İsrailli taraftarlara dönük olarak Filistin bayrağı açıp sallamasıyla başladı. Gürcistan polisi bunun üzerine ilk müdahaleyi yaptı. Türk taraftarlar karşılık verdi; deplasman taraftarlarıyla çatışmalar yaşandı ve koltuklar fırlatıldı.

Beşiktaş taraftarlarından biri oyun alanına getirildi. Sağlık görevlileri ve sedye sahaya girdi; taraftar daha sonra sedyeyle oyun alanından çıkarıldı. Bu sırada futbolcular, ortamı yatıştırmaya çalışmak için taraftarların en hareketli olduğu tribün bölümlerinin önüne gitti. Ancak tribünlerin üst kısımlarından atılan cisimler azalmak bir yana arttı. Bunun üzerine Danimarkalı hakem Krogh, sahadaki tüm oyuncuları sakin olmaya çağırdı ve soyunma odasına giderek maçı resmen durdurdu.

Karşılaşma daha önce tarafsız sahaya alınmıştı. Türk yetkililerin önerisiyle maç, iki taraftar grubu arasında karşılaşma öncesinde de hissedilen yoğun gerilimi sınırlamak amacıyla sınırın öte yanında, Gürcistan'da oynanacaktı. Bu kararın amacı gerilimi azaltmaktı. Özellikle Türk taraftarlar, siyasi gelişmeler nedeniyle rakip takımdan çok İsrail halkına yönelik güçlü bir karşıtlık dile getirmişti.

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İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş'ın Gürcistan yolculuğu da iyi başlamamıştı. Kadrosunda eski Juventus oyuncuları Dusan Vlahovic ve Fabio Miretti'yi bulunduran Türk takımında iki futbolcu da maça yedek kulübesinde başlamıştı.



Takımı taşıyan uçağa birkaç kez yıldırım isabet etmiş, şiddetli türbülans yaşanmıştı. Uçak acil iniş yapmak zorunda kalmış, takım Gürcistan'a gecikmeli ulaşmış ve UEFA ile yapılacak resmî öğle yemeğine de katılamamıştı.

Trabzonspor, yayımladığı resmî açıklamayla Beşiktaş'a ve taraftarlarına desteğini bildirdi: "Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları maçlarda kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde iç saha maçına çıkma hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bu bağlamda, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına karşı güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlik olmak ve birlikte hareket etmek en temel görevimizdir. Trabzonspor olarak, bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş camiasının ve Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu bildiriyor, olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara acil şifalar diliyoruz."