Beşiktaş, Göztepe maçının hakemlerinin TFF Etik Kurulu'na sevkini talep etti
Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in olayları değiştirerek raporladığı iddia edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hakem, raporunda 'Göztepeli oyuncunun topa hakim olduğuna kanaat getirdiğim anda düdüğümü çalarak oyunu durdurdum.' demiştir. Top havadayken düdüğünü çalmaya başlayan hakemin topun başka bir futbolcuya dokunmadan önce oyunu durdurduğu yayıncı kuruluşun görüntülerinde şüpheye mahal vermeyecek şekilde nettir. Müsabaka hakemi Hüseyin Göçek'in gerçekleşen olayları değiştirerek tamamen yanlış bir biçimde raporlaması, kamu görevlisi olması nedeniyle aynı zamanda TCK kapsamında da suç teşkil etmektedir. Göçek, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine aykırı davranmış, bunun sonucunda genç meslektaşları başta olmak üzere taraftar ve seyircilere örnek olma yükümlülüğünü açık şekilde ihlal etmiştir. Bu sebeplerle Hüseyin Göçek'in ve TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararda sundukları ek rapor ile Göçek'in beyanını doğruladıklarını belirten müsabakanın yardımcı hakemleri, 4. hakemi, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF Etik Kurulu'na sevk edilmeleri ve etik dışı eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarını talep ediyor, konu ile ilgili dilekçemizin TFF Başkanlığı'na sunulduğunu kamuoyuna duyuruyoruz."