Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 47 maçta dokuz mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 19. karşılaşmada 11. yenilgisini sahasında Giresunspor karşısında aldı.

Şampiyon takımdan Vincent Aboubakar dışında önemli bir oyuncusunu kaybetmeyen siyah-beyazlı takım Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Alex Teixeira gibi çok sayıda dünyaca ünlü transferine rağmen 14 maç sonunda maç eksiği bulunan Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kalırken, büyük bir yıkım yaşadı.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında sergilenen performansın herhangi bir açıklamasının olmadığını belirten ve topu oyuncularına atan Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi arenasında bile Süper Lig'deki hakem kararlarını konuşurken, son 12 maçta alınan dokuzuncu yenilgi şampiyon bir takım için açıklaması oldukça zor bir durum.

Senaryo tanıdık

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in başına gelen son şampiyonun Şampiyonlar Ligi etkisiyle lige erken havlu atması aslına bakılırsa Türk futbolunun pek de yabancısı olmadığı bir durum.

Mali açıdan zor günler geçiren kulüplerimizin Şampiyonlar Ligi gelirlerini garantiledikleri andan itibaren maaşları Avrupa'nın beş büyük liginde yer alan kulüpler için bile yüksek olarak kabul edilebilecek oyunculara yönelip, büyük hayal kırıklığı yaşaması da oldukça tanıdık bir senaryo.

Beşiktaş'ın kiralık Batshuayi ve Pjanic'li kadrosu akıllara Galatasaray'ın kiralık Nzonzi, Seri, Lemina, Andone'li kadrosunu getirirken, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için bir yıllığına buluşan tüm bu oyuncuların başarının uzağında kalıp, kulüplere artı bir değer katmaması oldukça dikkat çekici görünüyor.

Oyuncular da değişti roller de

Kadrosunda Batshuayi, Pjanic ve Can Bozdoğan olmak üzere üç kiralık oyuncusu bulunan Beşiktaş, sezona da şampiyon takımının üzerine dokuz takviyeyle başlamıştı. Beşiktaş'ın grubunda beş maçta 15 puanla zirvede yer alan Ajax ise bunu dört transfer ve tamamı kendi oyuncularından kurulu kadrosuyla başardı. Altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile şampiyonluğa ulaşan bir takım tribünlerin yoğun tepkisiyle karşılaşan ve sakatlığı nedeniyle muhtemelen sezonu kapatan Mert Günok'a neden ihtiyaç duyar bunu anlamak kolay değil. Mert'in yeterliliğinden ya da yetersizliğinden değil ama hem takımın değer kattığı hem de takıma değer katan 20 yaşındaki bir oyuncunun gelişimine engel olabilecek bu hamle Beşiktaş'ın yanlış transfer politasının özeti gibi. Tıpkı daha sonra yapılacak, aynı yaştaki Rıdvan Yılmaz'ın olduğu takıma Umut Meraş'ı almak gibi.

Beşiktaş'ın Giresunspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan kadrosunda geçen sezonun şampiyon kadrosundan farklı bir kaleci, farklı bir savunma merkezi, farklı bir sağ bek, farklı bir merkez ikili, farklı bir santrfor ve geçen sene sol kanatta attığı gollerle kilit rol oynamasına rağmen rolü değişen farklı bir Larin vardı.

Top kullanan oyuncu sayısının artmasının da etkisiyle kullandığı top sayısı azalan Ghezzal'i de düşündüğümüzde, hem oyuncuları hem de rolleri değişen Beşiktaş'tan geçen sezonki güçlü oyunu beklemek sezonun geri kalan bölümünde de oldukça zor görünüyor.

Giresunspor oyuncuları parlatıyor

Sezon başından bu yana ligin en tempolu takımlarından biri olan Giresunspor ise lige dört maçta dört yenilgi alınmasına ve ilk yedi haftada hiç galibiyet alınamamasına rağmen teknik direktörünün arkasında durmanın ödülünü aldı.

Oynadığı son üç maçta da kalesini gole kapayan Giresunspor, altı maçta gol atamadığı bu ligde tutunacaksa, bunu güçlü takım savunmasıyla başaracak.

Süper Lig'de daha önce Sivasspor, Trabzonspor ve Göztepe formaları giyen Fousseni Diabate sergilediği performansla Giresunspor adına fark yaratan isimlerden biri olmayı başarırken, Muslera'nın sezon başından beri soru işareti oluşturan oyununu ve yabancı sınırını da düşündüğümüzde Okan Kocuk da gelecek sezon Galatasaray kalesi için önemli bir aday olabilir gibi görünüyor.