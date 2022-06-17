Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu
Gedson Fernandes'in transferi için geçen sezon devre arasında Benfica'yla anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncunun beş aylığına Çaykur Rizespor'a kiralanmasını kararlaştırmıştı.
30 Haziran'da kiralık sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz'da resmen Beşiktaş'lı olacakç
Siyah beyazlılar Gedson Fernandes için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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Paylaşımın saati dikkat çekti
Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda taraftara mesaj gönderen Gedson Fernandes, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" dedi.
Videonun, Galatasaray'ın kuruluş tarihi olan 1905'e atıfla saat 19.05'te paylaşılması dikkatlerden kaçmadı.
Neden Galatasaray'a gönderme yapıldı?
2020/21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes burada çıktığı 18 maçta bir gol, üç asistle oynamıştı.
Geçen yazdan itibaren, Portekizli oyuncuyu transfer etmek isteyen Galatasaray ile Beşiktaş arasında büyük bir yarış başlamış, iki kulüpten yapılan karşılıklı açıklamalarla gerginlik yükselmişti.
Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas konuyla ilgili; "Gedson transferini yapabilirdik, elimizde teklif vardı. O dönemki mali şartlar doğrultusunda yapmamayı tercih ettik" açıklamasını yapmıştı.Daha fazla okuma