Beşiktaş, Gary Medel ve Burak Yılmaz'ın sakatlık haberleriyle sarsıldı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor.
beIN Sports'ta yer alan göre Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, yaşadığı kasık sakatlığı sebebiyle iki hafta sahalardan uzak kalacak.
Sezon öncesi bıçak altına yatan ve Udinese ile oynanan hazırlık maçında ağrıları artan Burak Yılmaz ise kontrol için hastaneye götürüldü. 34 yaşındaki tecrübeli golcünün durumu yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.
4 önemli oyuncu sakatlandı
Siyah beyazlılarda geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık sebebiyle kamptan ayrılan Atiba'nın yanı sıra iyi bir hazırlık dönemi geçiren Enzo Roco'nun da 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Öte yandan kas zorlanması yaşayan orta saha oyuncuları Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün de ikişer hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.