Beşiktaş, Gary Medel ve Burak Yılmaz'ın sakatlık haberleriyle sarsıldı

AA

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Medel'den gelirken Burak Yılmaz'ın durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak.