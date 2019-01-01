Beşiktaş, Gary Medel için 8 milyon euro istiyor! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 18 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş, Premier Lig'den Burnley ve West Ham'ın markajında olan Gary Medel'in bonservisini belirledi.

Sabah 'ta yer alan habere göre Burnley, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe 6 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Ancak Fikret Orman ve kurmayları bu teklifi reddederek oyuncu için 8 milyon euro istediklerini belirtti ve resmi teklifle gelinmesini istedi.

Beşiktaş, Cristian Tello ile Takashi Inui'yi gündemine aldı

Ryan Babel'in ayrılığından sonra sol kanat için takviye arayışında olan Beşiktaş, Real Betis'in iki oyuncusunu gözüne kestirdi.

Skorer 'de yer alan habere göre, Betis'in geçtiğimiz günlerde Lainez'i kadrosuna katmasıyla birlikte Beşiktaş, halihazırda kulübün kadrosunda bulunan Cristian Tello ve Takashi Inui'ye göz dikti.

Siyah-beyazlı kulüp, bu iki oyuncudan birini satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planlıyor.

Ryan Babel'in yerine Konoplyanka!

Ryan Babel'in gidişi sonrası sol kanada takviye yapma kararı alan Beşiktaş, 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka için Schalke ile anlaşmaya vardı.

Sabah' ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı Ukraynalı oyuncuyla pazarlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Schalke'de yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro önerdi. Konoplyanka ise Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş istiyor.