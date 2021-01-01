Beşiktaş, Galatasaray'ın eski stoperi Koray Günter'i transfer etmek istiyor

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Beşiktaş, gelecek sezon savunmasını İtalya'dan eski bir dostla takviye edebilir.

Süper Lig'de bir maç eksiğine rağmen Galatasaray'dan iki, Fenerbahçe'den beş puan önde lider olan ve Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'i mağlup edip finale yükselen Beşiktaş, bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Siyah-beyazlıların bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter ile ilgilendiği konuşuluyor.

Ne iddia edildi?

Calciomercato' nun haberine göre; gelecek sezon savunmasını takviye etmek isteyen Beşiktaş, Hellas Verona'nın 26 yaşındaki stoperini kadrosuna katmayı düşünüyor.

İtalyan kulübünde istikrarlı bir performans sergileyen Koray için ise henüz resmî bir teklif yapılmış değil.

Verona, Koray'ı geçtiğimiz eylül ayında Genoa'dan 2 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Haberde Verona'nın Koray için 4 milyon euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.

Koray'ın Verona'daki performansı nasıl?

Futbol eğitimini Borussia Dortmund akademisinde alan Koray, Ocak 2014'te 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılılarda toplam 50 maçta forma giyen ama istikrarlı bir performans gösteremeyen Koray, 2018 yazında ise bedelsiz olarak Genoa'ya gitmişti.

Genoa'da da kendisini göstermekte zorluk çeken Koray, aradığı ortamı ise Verona'da buldu. 2019-20 sezonunun başında Verona'ya önce kiralık olarak katılan Koray, ardından bu sezonun başında bonservisiyle birlikte sarı-lacivertli takıma dâhil olmuştu.

Bu sezon Verona'da Serie A'da 19 maça çıkan Koray, toplam 1220 dakika süre buldu ve takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

Serie A'da 27 maçta 32 gol yiyen Hellas Verona, ligde en az gol yiyen beşinci savunmaya sahip.