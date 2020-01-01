Beşiktaş Galatasaray'ı deplasmanda en son ne zaman yendi?
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AA
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak.
15 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
İki takım arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan son 2 karşılaşmayı Galatasaray 2-0'lık skorlarla kazandı.
Beşiktaş Galatasaray'ı deplasmanda en son ne zaman yendi?
Siyah beyazlı ekip, rakibini Türk Telekom Stadyumu'nda en son yendiği zaman takvimler 27 Şubat 2017'yi gösteriyordu.
2016-17 sezonunda Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Anderson Talisca atmıştı.