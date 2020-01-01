Süper Lig

Beşiktaş Galatasaray'ı deplasmanda en son ne zaman yendi?

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AA
Siyah beyazlı ekip, ezeli rakibi üç yıldır deplasmanda mağlup edemiyor.

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak.

15 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşma, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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İki takım arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan son 2 karşılaşmayı Galatasaray 2-0'lık skorlarla kazandı.

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    Beşiktaş Galatasaray'ı deplasmanda en son ne zaman yendi?

    Siyah beyazlı ekip, rakibini Türk Telekom Stadyumu'nda en son yendiği zaman takvimler 27 Şubat 2017'yi gösteriyordu.

    2016-17 sezonunda Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Anderson Talisca atmıştı.

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