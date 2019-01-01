Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Mert Hakan Yandaş için sıraya girdi

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak için Mert Hakan Yandaş'ı liste başına aldı. Trabzonspor ve Galatasaray da bu transfer için devrede.

Beşiktaş'ta ilk transfer dönemini geçirmeye hazırlanan Ahmet Nur Çebi yönetimi, maliyeti düşük ve genç isimlere yöneldi.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, siyah beyazlılar, 'un 25 yaşındaki yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı devre arasında kadrosuna katmak için liste başına aldı. Mert Hakan'ın sezon sonunda Sivasspor ile kontratının bitecek olması da bu transferi öncelikli hedef haline getirdi.

Uygun bir bonservis bedeliyle Mert Hakan'ı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlıların bu transferdeki rakipleri ise ve .

Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Mert Hakan, 3 gol attı.