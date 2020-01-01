Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Alanyaspor ve 2. eleme turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakipleri belirlendi.

UEFA 'nde 3. eleme turu kurası çekildi.

Turnuvaya bu turdan girecek olan Beşiktaş, Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmesinden çıkan takım ile karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip bu maçı evinde oynayacak.

'un rakibi ise Ventspils - Rosenborg maçının galibi olacak. Akdeniz ekibi bu turda deplasmanda olacak.

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2. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen ise bu turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Renova - Hajduk Split eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip bu maça kendi sahasında çıkacak.

Eşleşmeler salgın nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları 17 Eylül Perşembe, 3. eleme turu maçları ise 24 Eylül Perşembe gerçekleştirilecek.

Türk takımlarının eşleşmeleri:

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BEŞİKTAŞ vs Borac Banja Luka / Rio Ave

Ventspils / Rosenborg vs ALANYASPOR

Neftçi / GALATASARAY vs Renova / Hajduk Split