Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

Cüneyt Çakır, kariyerinde dokuzuncu kez Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 19. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. 17 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş - derbisine Cüneyt Çakır atandı.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Cüneyt Çakır, kariyerinde dokuzuncu kez bu derbide düdük çalacak.

Daha fazla takım

Tarih Skor 12 Ekim 2006 Galatasaray 3-2 Beşiktaş 10 Mayıs 2007 Galatasaray 1-0 Beşiktaş 21 Aralık 2008 Galatasaray 4-2 Beşiktaş 28 Kasım 2010 Galatasaray 1-2 Beşiktaş 11 Kasım 2011 Beşiktaş 0-0 Galatasaray 22 Şubat 2014 Galatasaray 2-0 Beşiktaş 4 Ocak 2015 Beşiktaş 0-2 Galatasaray 2 Aralık 2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Süper Lig'de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler ise şöyle:

15 Ocak Cuma:

19:00 - Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi:

13:30 - : Fırsat Aydınus

16:00 - : Alper Ulusoy

16:00 Gaziantep FK - : Halil Umut Meler

19:00 - : Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar

13:30 - : Koray Gencerler

16:00 - Rizespor: Hüseyin Göçek

19:00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 Ocak Pazartesi

19:00 - : Atilla Karaoğlan

19:00 - Ankaragücü: Arda Kardeşler