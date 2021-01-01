Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 19. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. 17 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır atandı.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.
Cüneyt Çakır, kariyerinde dokuzuncu kez bu derbide düdük çalacak.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği Beşiktaş - Galatasaray derbileri ve sonuçları:
|Tarih
|Skor
|12 Ekim 2006
|Galatasaray 3-2 Beşiktaş
|10 Mayıs 2007
|Galatasaray 1-0 Beşiktaş
|21 Aralık 2008
|Galatasaray 4-2 Beşiktaş
|28 Kasım 2010
|Galatasaray 1-2 Beşiktaş
|11 Kasım 2011
|Beşiktaş 0-0 Galatasaray
|22 Şubat 2014
|Galatasaray 2-0 Beşiktaş
|4 Ocak 2015
|Beşiktaş 0-2 Galatasaray
|2 Aralık 2018
|Beşiktaş 1-0 Galatasaray
Süper Lig'de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler ise şöyle:
15 Ocak Cuma:
19:00 Gençlerbirliği - Karagümrük: Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi:
13:30 Konyaspor - Göztepe: Fırsat Aydınus
16:00 Başakşehir - Sivasspor: Alper Ulusoy
16:00 Gaziantep FK - Kayserispor: Halil Umut Meler
19:00 Antalyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar
13:30 Denizlispor - Hatayspor: Koray Gencerler
16:00 Yeni Malatyaspor - Rizespor: Hüseyin Göçek
19:00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır
18 Ocak Pazartesi
19:00 Kasımpaşa - BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
19:00 Fenerbahçe - Ankaragücü: Arda Kardeşler