Beşiktaş

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

Goal
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cuneyt cakir 08092020
AA
Cüneyt Çakır, kariyerinde dokuzuncu kez Beşiktaş - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 19. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. 17 Ocak Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır atandı.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Cüneyt Çakır, kariyerinde dokuzuncu kez bu derbide düdük çalacak.

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    Cüneyt Çakır'ın yönettiği Beşiktaş - Galatasaray derbileri ve sonuçları:

    Tarih Skor
    12 Ekim 2006 Galatasaray 3-2 Beşiktaş
    10 Mayıs 2007 Galatasaray 1-0 Beşiktaş
    21 Aralık 2008 Galatasaray 4-2 Beşiktaş
    28 Kasım 2010 Galatasaray 1-2 Beşiktaş
    11 Kasım 2011 Beşiktaş 0-0 Galatasaray
    22 Şubat 2014 Galatasaray 2-0 Beşiktaş
    4 Ocak 2015 Beşiktaş 0-2 Galatasaray
    2 Aralık 2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray

    Süper Lig'de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler ise şöyle:

    15 Ocak Cuma:

    19:00 Gençlerbirliği - Karagümrük: Ali Şansalan

    16 Ocak Cumartesi:

    13:30 Konyaspor - Göztepe: Fırsat Aydınus

    16:00 Başakşehir - Sivasspor: Alper Ulusoy

    16:00 Gaziantep FK - Kayserispor: Halil Umut Meler

    19:00 Antalyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

    17 Ocak Pazar

    13:30 Denizlispor - Hatayspor: Koray Gencerler

    16:00 Yeni Malatyaspor - Rizespor: Hüseyin Göçek

    19:00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır

    18 Ocak Pazartesi

    19:00 Kasımpaşa - BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

    19:00 Fenerbahçe - Ankaragücü: Arda Kardeşler

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