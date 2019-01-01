Beşiktaş, futbolcuların geciken ödemelerinin yarısını tamamladı

Beşiktaş Kulübü, UEFA lisansı için gereken borçsuzluk kağıdını almak için futbolcuların ödemelerinin bir kısmını gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılabilme tehlikesiyle karşı karşıya. Böyle bir durumun yaşanmaması için de futbolculara ödeme yapması ve borçsuzluk kağıdı alması gerekiyor.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre önceliği yabancı futbolcular ile kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ve Tolga Zengin’e veren yönetim, “Bu hafta içerisinde tüm ödemeler bitecek. Sorun yok” mesajı verdi.

Geçtiğimiz günlerde öncelikle yabancı futbolcuların geçmişe yönelik alacaklarının yarısını ödedikleri de gelen bilgiler arasında. Başkan Fikret Orman'ın kalan ödemeleri tamamlayabilmek adına kaynak arayışını sürdürdüğü belirtildi.

Daha önce kaleci Karius, ödemelerde yaşanan gecikme nedeniyle imza atmayacağını ve FIFA'ya gideceğini söylemişti.