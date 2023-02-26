Siyah-beyazlı ekip, ligden çekilen takımlarla ilgili alınan kararın gözden geçirilmesini istiyor.

Kahramanmaraş merkezli olan ve birçok ili derinden etkileyen deprem felaketleri sonrasında birçok spor kulübü faaliyetlerine devam etmeme kararı aldı.

Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alırken bu talepleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildi.

TFF, iki takımın kalan haftalarda oynayacağı maçlarda rakiplerine 3 puan verileceği ve şu ana kadar oynadıkları mücadelelerin ise aynı kalacağını açıkladı.

Bu kararın ardından Beşiktaş; Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı tüm maçların sayılmaması gerektiğini savunuyor.

Ne söylendi?

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, “UEFA’nın kesin açıklaması var. Sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır.

"Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca habere göre, siyah-beyazlı ekibin dışındaki bazı kulüplerin de Beşiktaş ile aynı düşüncede olduğu aktarıldı.

FIFA ne söylüyor?

FIFA, bu konuda yerel federasyona bir serbestlik tanıyor ve kararı federasyonun vermesi gerektiğinin altını çiziyor.

Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynayan takımların puanlarının silinmesi durumunda Galatasaray 48, Fenerbahçe 42, Beşiktaş 39, Başakşehir 38 ve Trabzonspor 32 puanda olacak.