Beşiktaş'ta Francisco Montero sakatlık nedeniyle 1 ay yok

İspanyol stoper Francisco Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Montero önümüzdeki beş maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş dün İttifak Holding Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanan İspanyol stoper Francisco Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan oyuncunun sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

Sezon başında Atletico Madrid'den kiralanan 22 yaşındaki oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 10, bütün kulvarlardaysa 14 maçta şans bulmuştu. Sergen Yalçın'ın rotasyonda Vida ve Welinton'un gerisinde kalan Montero'nun yokluğunda stoperdeki tek alternatifi bu sezon zaman zaman bu mevkide şans bulan ve Fenerbahçe derbisinde de bu mevkide oynayan Necip Uysal olacak.

Montero'nun kaçıracağı maçlar