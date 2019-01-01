Beşiktaş

Beşiktaş, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladı

Son güncelleme
Yorum()
Goal
Beşiktaş, mevcut finansal borçlarını iki yılı anapara ödemesiz olmak üzere beş yıl vadeyle yapılandırdığını duyurdu

Beşiktaş, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

 

Goal twitter

Kapat