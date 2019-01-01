Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son ne zaman yendi?

Fenerbahçe'nin iç sahada Beşiktaş'a karşı büyük bir üstünlüğü var.

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertliler, son 4 yılda derbilerdeki performansıyla dikkati çekiyor.

, son 4 yılda ve Beşiktaş'la oynadığı 16 lig derbisinde 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Beşiktaş Kadıköy'de en son ne zaman kazandı?

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla kazandı.

Bu maçtan sonra Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan 17 resmi maçın 11'sini Fenerbahçe kazandı, 6 maç ise beraberlikle tamamlandı.