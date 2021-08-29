Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri bu hafta ne yaptı?

Avrupa'da yoluna devam eden üç temsilcimizin gruptaki rakipleri, kendi liglerinde nasıl sonuçlar aldı?

Beşiktaş

Ajax

Evinde ağırladığı Vitesse’yi 5-0 yenen Ajax, Eredivisie’de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Üç maçta yedi puan toplayan Ajax, dokuz puanlı PSV Eindhoven’ın ardından ikinci sırada.

Dortmund

Hoffenheim ile nefes kesen bir gol düellosuna giren Dortmund, 3-2 galip gelmeyi başardı. 90’da Dabbur’un skoru 2-2’ye getiren golüyle puan kaybına çok yaklaşsalar da, bir dakika sonra sahneye çıkan Erling Haaland ağları sarsarak günü kurtardı.

Diğer iki golü genç yetenekler Reyna ve Bellingham’ın ayağından bulan Dortmund, Bundesliga’da altı puanla dördüncü sırada.

Sporting

Son şampiyon Sporting, bu hafta ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Famalicao deplasmanında 1-1’lik skora razı olan Sporting, dört hafta sonunda 10 puanla, aynı puana sahip Porto’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe

Antwerp

Lige iki yenilgiyle giren Antwerp, Leuven’le evinde 2-2 berabere kalarak beş maç sonunda beş puana ulaştı. Geçen hafta Genk ile oynaması gereken mücadele ertelenen Antwerp, bir maç eksiğiyle 14. sırada.

Eintracht Frankfurt

Sezonu 5-2’lik Dortmund yenilgisiyle açan Frankfurt ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Bu hafta Bielefeld’le deplasmanda 1-1 berabere kaldılar. Üç hafta sonunda iki puanla 14. basamakta yer alıyorlar.

Olympiakos

Yunanistan Ligi’nde sezon henüz başlamadı.

Galatasaray

Lazio

Immobile’nin hat-trick yaptığı maçta, evinde Spezia’yı 6-1 ile hezimete uğratan Lazio, ilk hafta da Empoli deplasmanında 3-1 kazanmıştı. Şu ana kadar Serie A’da yeni sezonun flaş takımı olan Lazio liderlik koltuğunda oturuyor.

Lokomotiv Moskova

Haftayı Dinamo Moskova deplasmanında 1-1’lik skorla kapatan Lokomotiv’in, Rusya Ligi’nde altı hafta sonunda üç galibiyet ve üç beraberliği bulunuyor. 13 puanlı Lokomotiv, Zenit’in bir puan gerisinde ikinci sırada.

Marsilya

Cengiz Ünder’in gol attığı maçta St Etienne’i 3-1 yenen Marsilya, üç maç sonunda yedi puana ulaştı. Marsilya’nın geçen hafta Nice deplasmanında oynadığı maç seyircilerin sahaya girmesi nedeniyle yarıda kalmıştı. Bu nedenle bir maç eksiği bulunan Marsilya, Ligue 1’de beşinci sırada.

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