Beşiktaş - Fenerbahçe: TV ve internet yayını, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler, iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası muhteşem bir maça sahne olacak.

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birini yaratan Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu sezonki ikinci maçlarına Vodafone Park'ta çıkacaklar.

Ligde yakaladığı üç maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışında tekrar umutlanan Beşiktaş ise alacağı galibiyetle yarışın içinde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve düşme hattına girme tehlikesi yaşayan Fenerbahçe, kritik deplasmanda alacağı puan veya puanlarla moral bulmak istiyor.

Maç Beşiktaş - Fenerbahçe Tarih 25 Şubat Pazartesi Saat 21:00

TV kanalı, İnternet yayını & Canlı nasıl izlenir

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group, derbiyi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede canlı yayınla ekranlara getirecek. Karşılaşma, Türkiye'e beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakayı internetten izlemek için beIN Connect üyeliğinizin olması gerekiyor.

TV kanalı İnternet yayını beIN Sports 1 beIN Connect

Kadrolar & Muhtemel 11'ler & Sakat cezalılar

Pozisyon Beşiktaş A Takım Kadrosu Kaleci Karius, Utku, Ersin Defans Gökhan, Caner, Vida, Adriano, Roco, Isimat-Mirin Orta saha Medel, Necip, Oğuzhan, Quaresma, Dorukhan, Atiba, Kagawa, Lens Forvet Larin, Mustafa, Güven, Burak, Muhayer

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz hafta göz korneasında meydana gelen enfeksiyon nedeniyle Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta forma giyememişti ancak başarılı orta saha oyuncusunun derbi maça kadar hazır olması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte bir süredir kadro dışı olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in derbi maçın kadrosunda da yer almalaları beklenmiyor.

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi en önemli eksik ise Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Adem Ljajic.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa, Güven, Burak

Pozisyon Fenerbahçe A Takım Kadrosu Kaleci Volkan, Harun, Berke Defans Neustadter, Hasan Ali, Skrtel, Isla, Şener, İsmail, Sadık, Serdar, Abdülcebrail Orta saha Eljif, Mehmet Topal, Valbuena, Jailson, Alper, Dirar, Moses, Tolgay, Ferdi, Zajc, Ayew Forvet Slimani, Frey, Soldado

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Mauricio Isla, Roberto Soldado ve Tolgay Arslan, Beşiktaş derbisinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sahada olacaklar.

Cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Tolgay Arslan, Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

İki hafta önce Kayserispor ile oynanan maçta ayak bileğine aldığı darbeye bağlı bir sakatlık geçiren Mehmet Ekici'nin durumu ise belirsizliğini koruyor ancak oyuncunun Beşiktaş derbisinde sahada olması düşük bir ihtimal.

Fenerbahçe'de Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci'nin uzun süreli sakatlıkları ise devam ediyor. TFF'ye bildirilen kadro listesine dahil edilmeyen Yassine Benzia da bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Eljif, Moses, Tolgay, Ayew, Soldado

İddaa oranları

İddaa bu maçta Beşiktaş 'ın galibiyetine 1.60 oran veriyor.

Beraberliğin oranı 3.30 olarak belirlenmiş.

Fenerbahçe galibiyetine verilen oran ise 3.60.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

Maç Öncesi Opta İstatistikleri