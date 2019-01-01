Beşiktaş - Fenerbahçe: TV ve internet yayını, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler, iddaa oranları
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası muhteşem bir maça sahne olacak.
Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birini yaratan Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu sezonki ikinci maçlarına Vodafone Park'ta çıkacaklar.
Ligde yakaladığı üç maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışında tekrar umutlanan Beşiktaş ise alacağı galibiyetle yarışın içinde kalmanın hesaplarını yapıyor.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve düşme hattına girme tehlikesi yaşayan Fenerbahçe, kritik deplasmanda alacağı puan veya puanlarla moral bulmak istiyor.
|Maç
|Beşiktaş - Fenerbahçe
|Tarih
|25 Şubat Pazartesi
|Saat
|21:00
TV kanalı, İnternet yayını & Canlı nasıl izlenir
Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group, derbiyi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede canlı yayınla ekranlara getirecek. Karşılaşma, Türkiye'e beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Müsabakayı internetten izlemek için beIN Connect üyeliğinizin olması gerekiyor.
|TV kanalı
|İnternet yayını
|beIN Sports 1
|beIN Connect
Kadrolar & Muhtemel 11'ler & Sakat cezalılar
|Pozisyon
|Beşiktaş A Takım Kadrosu
|Kaleci
|Karius, Utku, Ersin
|Defans
|Gökhan, Caner, Vida, Adriano, Roco, Isimat-Mirin
|Orta saha
|Medel, Necip, Oğuzhan, Quaresma, Dorukhan, Atiba, Kagawa, Lens
|Forvet
|Larin, Mustafa, Güven, Burak, Muhayer
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz hafta göz korneasında meydana gelen enfeksiyon nedeniyle Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta forma giyememişti ancak başarılı orta saha oyuncusunun derbi maça kadar hazır olması bekleniyor.
Siyah-beyazlı ekipte bir süredir kadro dışı olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in derbi maçın kadrosunda da yer almalaları beklenmiyor.
Beşiktaş'ta derbi maç öncesi en önemli eksik ise Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Adem Ljajic.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa, Güven, Burak
|Pozisyon
|Fenerbahçe A Takım Kadrosu
|Kaleci
|Volkan, Harun, Berke
|Defans
|Neustadter, Hasan Ali, Skrtel, Isla, Şener, İsmail, Sadık, Serdar, Abdülcebrail
|Orta saha
|Eljif, Mehmet Topal, Valbuena, Jailson, Alper, Dirar, Moses, Tolgay, Ferdi, Zajc, Ayew
|Forvet
|Slimani, Frey, Soldado
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Mauricio Isla, Roberto Soldado ve Tolgay Arslan, Beşiktaş derbisinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sahada olacaklar.
Cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Tolgay Arslan, Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.
İki hafta önce Kayserispor ile oynanan maçta ayak bileğine aldığı darbeye bağlı bir sakatlık geçiren Mehmet Ekici'nin durumu ise belirsizliğini koruyor ancak oyuncunun Beşiktaş derbisinde sahada olması düşük bir ihtimal.
Fenerbahçe'de Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci'nin uzun süreli sakatlıkları ise devam ediyor. TFF'ye bildirilen kadro listesine dahil edilmeyen Yassine Benzia da bu maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Eljif, Moses, Tolgay, Ayew, Soldado
İddaa oranları
İddaa bu maçta Beşiktaş 'ın galibiyetine 1.60 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.30 olarak belirlenmiş.
Fenerbahçe galibiyetine verilen oran ise 3.60.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
Maç Öncesi Opta İstatistikleri
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 29 maçın sadece beşinde mağlup oldu (15G 9B) ancak bu beş yenilginin tamamı deplasmanda geldi.
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Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a iç sahada 10 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş (6G 4B), bu üç rakibine karşı Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini egale etmek için sahaya çıkıyor (11 maç, Şubat 1997 - Nisan 2000 arası).
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Süper Lig'de çıktığı son sekiz deplasman maçını kazanamayan Fenerbahçe (4B 4M), 2002/03 sezonundan (10 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.
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Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 62 maçın 60'ında gol atmayı başardı. Siyah beyazlıların gol atamadığı iki maçta rakibi Akhisarspor'du.
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son yedi resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıktı (7-6); çıkmayan tek karşılaşma, geçen sezon bu statta Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı ve bu süreçteki tek galibiyetini aldığı maçtı (3B 3M).
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Pazartesi günleri oynadığı son altı Süper Lig derbisini kaybetmeyen (4G 2B) ve sadece bir gol yiyen Fenerbahçe, en son 23 Ağustos 2010'da Trabzonspor'a yenilmişti (3-2).
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Bu sezon Süper Lig'in deplasmanda en az gol atan takımı olan Fenerbahçe'nin (5), lig tarihinde dış sahada Ankaragücü'nün (83) ardından filelerini en fazla havalandırdığı takım Beşiktaş (67).
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Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanda attığı beş lig golünün tamamı farklı oyunculardan gelirken (Eljif Elmas, Valbuena, Jailson, Frey, Soldado); birden fazla gole katkı yapan tek Fenerbahçeli isim Mathieu Valbuena (1 gol & 1 asist).
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Burak Yılmaz'ın Süper Lig derbilerinde en fazla gol attığı rakibi Fenerbahçe (6) ancak lig genelinde en fazla mağlup olduğu takım da yine sarı lacivertli ekip (9).
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Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın Süper Lig'de karşılaştığı yedi maçta Güneş'in 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor (2B). Bu yedi maçta iki teknik direktörün takımları toplam 29 gol kaydetti (maç başına 4,1 gol).