Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 351. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 351. kez karşı karşıya gelecek.

19 Temmuz Pazar günü Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile , tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Daha fazla takım

Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.

Son maçta Fenerbahçe galip geldi

Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı.

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muric kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.

Beşiktaş, son 25 maçta 4 kez kazanabildi

Beşiktaş, yarın konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.