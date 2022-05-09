Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi Arda Kardeşler'e para atışını bitcoin ile yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 1-1 sonuçlanırken maça ise hakem Arda Kardeşler damga vurdu. Aldığı kararların yanı sıra hakem Arda Kardeşler, top-kale seçimini ilginç bir şekilde yapmasıyla da gündeme oturdu.

Arda Kardeşler, para atışını üzerinde bitcoin logosu olan bir madeni para ile yaptırdı.

Hakemler normalde üzerinde top ve kale resimleri olan madeni para kullanıyor. Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan maçta hakem Arda Kardeşler'in neden bitcoin ile bir para atışı yaptığı ise bilinmiyor.

Soruşturma açıldı

Arda Kardeşler'in bu hareketine Türkiye Futbol Federasyonu kayıtsız kalmadı ve kendisine soruşturma açıldı.

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

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"Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır.

"Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."