Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Bülent Yıldırım oldu

Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

25 Şubat Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta oynanacak dev karşılaşmayı 46 yaşındaki hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon 13 maçta görev yapan Yıldırım, 3 kez Beşiktaş maçında, 1 kez de Fenerbahçe maçında düdük çaldı.

Bülent Yıldırım kariyeri boyunca 10 kez Beşiktaş maçı yönetirken, siyah beyazlılar bu maçlardan 9'unu kazandı. Yıldırım yönetiminde 10 maça çıkan Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.