Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları ne kadar?
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AA
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu.
Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatları 165 Türk Lirası ile bin 1.100 Türk Lirası arasında satışa çıkacak.
Türkiye'de ve Avrupa'da gol krallığı yarışı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori 450TL
2. Kategori 425TL
3. Kategori 385TL
4. Kategori 350TL
5. Kategori 330TL
6. Kategori 295TL
7. Kategori 175TL
8. Kategori 165TL
VIP: 900TL
1903 A-E: 900TL
1903 B-D: 1000TL
1903 C: 1100TL