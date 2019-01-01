Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları ne kadar?

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki derbinin bilet fiyatları ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatları 165 Türk Lirası ile bin 1.100 Türk Lirası arasında satışa çıkacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori 450TL

2. Kategori 425TL

3. Kategori 385TL

4. Kategori 350TL

5. Kategori 330TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 175TL

8. Kategori 165TL

VIP: 900TL

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1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL