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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları ne kadar?

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AA
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki derbinin bilet fiyatları ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi  günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatları 165 Türk Lirası ile bin 1.100 Türk Lirası arasında satışa çıkacak.

Türkiye'de ve Avrupa'da gol krallığı yarışı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Editörün Seçtikleri

1. Kategori 450TL

2. Kategori 425TL

3. Kategori 385TL

4. Kategori 350TL

5. Kategori 330TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 175TL

8. Kategori 165TL

VIP: 900TL

Haberin devamı aşağıda

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL

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