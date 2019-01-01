Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin anahtarı: İlk gol

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbilerin kaderini ilk gol belirliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü derbi maçta karşılaşmaya hazırlanırken, iki takım arasında oynanan son 28 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor.

Rekabette 24'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 28 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 7 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de geçen sezon Vodafone Park'ta gerçekleşen karşılaşmada ise Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

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Fenerbahçe 17, Beşiktaş 10 kez öne geçti

İki takım arasındaki son 28 karşılaşmada Fenerbahçe 17, Beşiktaş 10 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 10 karşılaşmadan 4'ünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 5'inde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.