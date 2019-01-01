Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta oynanacak?
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seskim
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik mücadelenin tarihi TFF tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 23 ve 24. hafta programları açıklanırken derbinin de Pazartesi günü oynanacağı duyuruldu.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi gün saat kaçta?
Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak. Mücadeleyi hangi hakemin yöneteceği hafta içi belli olacak.