Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da

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Luis Gustavo Abdoulay Diaby Fenerbahce Besiktas 12/22/19
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Süper Lig'de 33. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 32. ve 33. haftanın maç programı belli oldu.

33. hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbi müsabakası 19 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden paylaşılan programda 32. ve 33. hafta oynanacak maçların günü ve saati şu şekilde:

Editörün Seçtikleri

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    (32. Hafta) 11 Temmuz Cumartesi

    21:00 Göztepe - Gençlerbirliği

    21:00 Fenerbahçe - Sivasspor

    12 Temmuz Pazar

    18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray

    21:00 Antayaspor - Alanyaspor

    21:00 Denizlispor - Trabzonspor

    13 Temmuz Pazartesi

    18:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

    18:30 Kayserispor - Gaziantep FK

    21:00 Konyaspor - Başakşehir

    21:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

    (33. Hafta) 17 Temmuz Cuma

    21:00 Galatasaray - Göztepe

    18 Temmuz Cumartesi

    21:00 Başakşehir - Kayserispor

    21:00 Alanyaspor - Denizlispor

    21:00 Trabzonspor - Konyaspor

    19 Temmuz Pazar

    18:30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

    18:30 MKE Ankaragücü - Antalyaspor

    21:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

    Haberin devamı aşağıda

    21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

    20 Temmuz Pazartesi

    21:00 Sivasspor - Gençlerbirliği

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