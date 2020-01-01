Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da
Süper Lig'de 32. ve 33. haftanın maç programı belli oldu.
33. hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbi müsabakası 19 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden paylaşılan programda 32. ve 33. hafta oynanacak maçların günü ve saati şu şekilde:
(32. Hafta) 11 Temmuz Cumartesi
21:00 Göztepe - Gençlerbirliği
21:00 Fenerbahçe - Sivasspor
12 Temmuz Pazar
18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray
21:00 Antayaspor - Alanyaspor
21:00 Denizlispor - Trabzonspor
13 Temmuz Pazartesi
18:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
18:30 Kayserispor - Gaziantep FK
21:00 Konyaspor - Başakşehir
21:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
(33. Hafta) 17 Temmuz Cuma
21:00 Galatasaray - Göztepe
18 Temmuz Cumartesi
21:00 Başakşehir - Kayserispor
21:00 Alanyaspor - Denizlispor
21:00 Trabzonspor - Konyaspor
19 Temmuz Pazar
18:30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
18:30 MKE Ankaragücü - Antalyaspor
21:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
20 Temmuz Pazartesi
21:00 Sivasspor - Gençlerbirliği