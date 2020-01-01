Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da

Süper Lig'de 33. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 32. ve 33. haftanın maç programı belli oldu.

33. hafta Beşiktaş ve arasındaki derbi müsabakası 19 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da oynanacak.

Futbol Federasyonu'nun sitesinden paylaşılan programda 32. ve 33. hafta oynanacak maçların günü ve saati şu şekilde:

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(32. Hafta) 11 Temmuz Cumartesi

21:00 -

21:00 Fenerbahçe -

12 Temmuz Pazar

18:30 MKE Ankaragücü -

21:00 Antayaspor -

21:00 -

13 Temmuz Pazartesi

18:30 - Çaykur Rizespor

18:30 - Gaziantep FK

21:00 -

21:00 - Beşiktaş

(33. Hafta) 17 Temmuz Cuma

21:00 Galatasaray - Göztepe

18 Temmuz Cumartesi

21:00 Başakşehir - Kayserispor

21:00 Alanyaspor - Denizlispor

21:00 Trabzonspor - Konyaspor

19 Temmuz Pazar

18:30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

18:30 MKE Ankaragücü -

21:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

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21:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

20 Temmuz Pazartesi

21:00 Sivasspor - Gençlerbirliği