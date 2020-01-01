Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ve Welinton transferinde sona yaklaştı

Siyah-beyazlıların Alanyaspor'un iki savunmacısını transfer etmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen ve ligde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Haber Global' den Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ın transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi, 'un iki futbolcusu Fabrice N'Sakala ve Welinton ile İstanbul'da bir araya geldi.

Torunoğulları ve Naibi'nin Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, Welinton transferinde ise ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi.

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Siyah-beyazlıların kısa süre içerisinde iki transferi de tamamlaması bekleniyor.

