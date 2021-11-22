Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu

Geçtiğimiz hafta sonu Alanaspor'a 2-1 kaybeden ve kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp, pazartesi günü öğle saatlerinde yapılan resmî açıklama ile bir süredir maç kadrolarında yer almayan Fabrice N'Sakala'nın geçici süreliğine kadro dışı kaldığını duyurdu.

Ne söylendi?

Beşiktaş kulübünnden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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N'Sakala'nın Beşiktaş kariyeri

2021'in yazında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olan Kongolu sol bek, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı.

Söz konusu 42 mücadelede bir gol atıp iki asist yapan N'Sakala, son dönemde taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.

31 yaşındaki sol bek, bu sezon ise dördü Süper Lig üçü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda yedi kez sahaya ayak bastı.