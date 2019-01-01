Beşiktaş evinde, Vodafone Park'ta kaç maç sonra yenildi

Yeni Malatyaspor'a Vodafone Park'ta yenilen Beşiktaş 1 yılı aşkın süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serisini de kaybetti.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 15. haftasında Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibine 2-0 yenilerek uzun süredir elince bulundurduğu yenilmezlik serisini de kaybetti.

Beşiktaş Vodafone Arena'da en son ne zaman yenildi?

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Beşiktaş, evindeki son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamamıştı.

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Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında 'a yenilen siyah beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan toplamıştı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol atarken kalesinde de 16 gol yemişti.

Beşiktaş gol atma serisini de kaybetti

Beşiktaş ayrıca, Süper Lig'de iç sahada 35 maçlık gol atma serisini de kaybetti.

Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.